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بالفيديو..شركة فولفو ترمي سياراتها من ارتفاع شاهق لإثبات أمانها

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 9:19 صباحًا
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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حاولت شركة فولفو إثبات أمان سياراتها ضد حوادث السقوط ، من خلال إسقاط سياراتها بشكل متعمد من ارتفاع شاهق .

ورفعت فولفو مجموعة من سياراتها الحديثة بواسطة رافعة، ثم تركتها تسقط بشكل حر في الهواء وتسقط أرضا بسرعة فائقة، لإثبات كم هي آمنة.

وقامت الشركة برمي عشر سيارات من ارتفاع تجاوز 30 مترا، لاختبار مدى قدرتها على تحمل الصدمات.

وحضرت فرق الطوارئ في موقع التجربة، لاختبار مهاراتهم بالتعامل مع أسوأ سيناريوهات تصادم مروري قد يتعاملون معها على الطرق، وكيفية إخلاء الركاب من مركبات فولفو.

“نقوم بهذا لأن خدمات الطوارئ تحتاج لتطوير أساليب جديدة لإخلاء الناس من داخل السيارات،” قال المسؤول في فولفو هاكان غوستافسون.

المتخصص في خدمات الطوارئ، جينس مولين، قال من ناحيته، “لدينا عدة خدمات طوارئ مختلفة، تتعاون لإيجاد أفضل ممارسات وأدوات وأساليب وتكتيكات في ما يخص الإنقاذ في حوادث السيارات”.

وتضمنت التجربة سيارات دفع رباعي وأخرى عادية من فولفو، شملت طرازات مختلفة منها “XC40″ و”XC90″ و”V60”.

    المصدر :
  • الحرة

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