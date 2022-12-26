الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. شيرين تحرج معجبة: مش جاهزة للصور

منذ 33 دقيقة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

A A A
طباعة المقال

أحرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب معجبة طلبت التصوير منها في بيروت.

وتداول فيديو لشيرين عبد الوهاب أثناء تسوقها في بيروت مع زوجها لتطلب إحدى المعجبات صورة معها، لترد المطربة قائلة: “معلش مش جاهزة للصور سامحيني”.

ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب وابنتها، في أحد المطاعم في لبنان، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت شيرين في الفيديو وهي ترقص بشكل عفوي على نغمات أغنيتها آه يا ليل، في أحد مطاعم بيروت، بينما كانت تجلس إلى جانب حبيب، بحضور بعض الأصدقاء.

    المزيد من منوعات

    فريق نيوكاسل
    الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يسحق ليستر ويصعد للمركز الثاني
    المطربة سيمون
    أموت بدري.. سيمون تكشف عن امنياتها لـ عام 2023
    جثة- تعبيرية
    لسبب غريب.. إندونيسية تزيف موتها وتنشر صور جثتها

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    قفزة مسائية جديدة لدولار السوق السوداء!
    انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة
    بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة
    الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
    بالفيديو.. رقصة عفويّة بين شيرين وحسام حبيب في أحد مطاعم بيروت