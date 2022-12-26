بالفيديو.. شيرين تحرج معجبة: مش جاهزة للصور

أحرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب معجبة طلبت التصوير منها في بيروت.

وتداول فيديو لشيرين عبد الوهاب أثناء تسوقها في بيروت مع زوجها لتطلب إحدى المعجبات صورة معها، لترد المطربة قائلة: “معلش مش جاهزة للصور سامحيني”.

ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب وابنتها، في أحد المطاعم في لبنان، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت شيرين في الفيديو وهي ترقص بشكل عفوي على نغمات أغنيتها آه يا ليل، في أحد مطاعم بيروت، بينما كانت تجلس إلى جانب حبيب، بحضور بعض الأصدقاء.

شيرين ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب في أحدث ظهور!

pic.twitter.com/azdmwi1LRp — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 26, 2022