بالفيديو: صاحبة أكبر فم في العالم تثير ضجة واسعة على تيك توك

لطالما تميّز بعض الأشخاص بقدرات متنوعة وغير مألوفة ويصعب على الجميع القيام بها، وأغلبهم يتجهون للمشاركة في الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

واكتشفت الأمريكية سامنثا رامسديل، البالغة من العمر 30 عاما، أن لها فما كبيرا قد تدخل به إلى الأرقام اقياسية في عالم اللامألوف، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

SAMANTHA RAMSDELL – THE GIRL WITH AN INCREDIBLY BIG MOUTH BECAME A STAR OF SOCIAL NETWORKS pic.twitter.com/oROy4wkrom — rajiv (@rajbindas86) November 12, 2020

واستطاعت سامانثا أن تستفيد من هذه الميزة وتشتهر من خلالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجذب الآلاف من المتابعين حول العالم، حيث وصل عدد متابعيها في بداية العام مليون و200 ألف متابع عبر حسابها الرسمي “تيك توك”.

كما مكنتها هذه الميزة من كسب آلاف الدولارات عبر “تيك توك”، وهي تعمل مندوبة للمنتجات الطبية، وكانت أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب فمها الضخم.