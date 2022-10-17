الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
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بالفيديو.. ضيف مرعب يفاجئ طلاب حافلة مدرسية في الهند!

منذ ساعة واحدة
حافلة مدرسية

حافلة مدرسية (أرشيفية)

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لم يكن يتوقع مسؤولو إحدى المدارس الهندية، أن يظهر ضيف مرعب للطلاب داخل حافلتهم المدرسية بولاية أوتار براديش شمال الهند.

وقد تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثعبان عملاق مرعب، بوزن 80 كيلوغراما كان عالقاً داخل الحافلة المدرسية، وفقاً لما نشره موقع “إنديان إكسبريس”.

وعلّقت مسؤولة خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، على الفيديو قائلة: “يبدو الثعبان كما لو أنه الطالب الأكثر ترددا”.

ويتم سحب الثعبان من قبل رجل يحمل عصا، فيما كان متفرجون ينظرون من نوافذ الحافلة، وسط حالة من الذعر.

ويسمع هتاف المتفرجين بعد سحب الثعبان بالكامل، علما أن طوله كان يبلغ 11 قدما (3.3 أمتار تقريبا).

وبعد الإمساك به في عملية استغرقت ساعة كاملة من قبل مسؤولي إدارة الغابات، تمّ إطلاق الثعبان في البرية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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