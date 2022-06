بالفيديو: “طاعون العناكب” يجتاح المنازل الأسترالية!

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان أستراليا اجتياح أنواع من العناكب لعدد كبير من المنازل في البلاد، مما وضع المدن الأسترالية في أزمة للتعامل مع “طاعون العناكب”.

ووفقا للصحيفة فإن العناكب الكبيرة ذات الأرجل الطويلة والمعروفة بسرعتها، والتي تسمى بعناكب الصياد، ظهرت بأعداد كبيرة هذا الموسم، مما يسبب بالمدن في جميع أنحاء البلاد لمواجهة “طاعون العناكب”.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات “مخيفة” للعناكب وهي تنتشر بشكل كبير داخل المنازل.

لكن الطبيبة ليزي لوي، أخصائية علم أمراض العنكبوت في جامعة ماكواري، قالت إن هذه العناكب غير ضارة لأن بصرها ضعيف، وعادة ما تكون مرتبكة، وليست شديدة السموم.

"Should we burn the house down?"

A mother in Australia found in her daughter's room what can only be described as too many spiders. https://t.co/i7Rrb8xcMg pic.twitter.com/sUka3I5exf

— ABC News (@ABC) January 29, 2021