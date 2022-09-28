بالفيديو.. طريقة غريبة لكشف جنس المولود تعرّض زوجين للملاحقة القانونية

أثار ثنائي برازيلي غضب الحكومة وآلاف الأشخاص على الانترنت، بعد انتشار مقطع فيديو لهما يحوّلان شلّالًا من المياه الى لون أزرق غير طبيعي في ٢٥ أيلول، في إطار حفل كشف جنس المولود.

الفيديو نُشر اولًا على حسابات الزوجين على منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفاه لاحقًا، حيث أظهر تحوّل المياه الى اللون الأزرق وسط عدد من الأشخاص يحتفلون بين البالونات الزرقاء والوردية.

وعلى الرغم من حذف الزوجين لمقطع الفيديو الاساسي من حساباتهما،الا أنه نُشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

النهر المعروف باسم Queuma pé river، هو وجهة سياحية شعبية في مدينة Mato Grosso البرازيلية،كما انه مصدر أساسي للمياه للمنطقة المجاورة Tangará de serra.

الفيديو تسبّب بموجة من الانتقادات والتعليقات على تطبيق Reddit. وقد أعرب المعلّقون عن غضبهم ممّا فعله الزوجان بمعلم ببئي سياحي. وقد كتب أحد الأشخاص: ” لماذا يستمر هؤلاء الأشخاص في إيذاء الطبيعة، فقط لأنهم يعتقدون انهم مميزون؟”.

وقد استدعت الحادثة تصريحًا من وزارة البيئة في المنطقة المذكورة التي أكدت انها ستحقّق مع الزوجين لتحديد المنتجات التي استُخدمت لصبغ الشلال وما اذا كان هناك أي تلويث بيئي.

وللمفاجأة، الزوجان البرازيليان اللذان لم يُكشف عن هويتهما، ليسا أول من يقوم بصبغ مياه كجزء من حفل كشف جنس المولود. اذ إنّ بحثًا سريعًا على تيكتوك يظهر مقاطع فيديو لشلالات صُبغت باللونين الأزرق والوردي.