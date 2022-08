بالفيديو: طفل حي تحت الأنقاض بعد زلزال اندونيسيا المدمر

انتشر مقطع فيديو لطفل حي محاصر تحت أنقاض منزله في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، بعدما ضربها زلزال أودى بحياة 7 أشخاص على الأقل وأصاب المئات.

وألحق الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة، الأضرار بالعشرات من المباني، وتهدم بعضها فوق رؤوس السكان.

وبدا الطفل غير قادر على الحركة حيث يحاصره الحطام من كل جانب، لكن لحسن الحظ فإن رأسه كانت في وضعية تسمح له بالتنفس.

وفي مقطع الفيديو الذي أصبح حديث مواقع التواصل في إندونيسيا، يتحدث إلى الطفل رجل جلب له بعض الماء لكنه لم يتمكن من إخراجه حتى وقت تصوير اللقطات، وفقا لصحيفة “جاوا بوس” المحلية.

A child who is still alive trapped under rubble after the earthquake in West Sulawesi. pic.twitter.com/mrBskAZcRv

— Saifulbahri Ismail (@saifulCNA) January 15, 2021