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بالفيديو: طفل حي تحت الأنقاض بعد زلزال اندونيسيا المدمر

15 - يناير - 2021
طفل حي تحت الأنقاض بعد زلزال اندونيسيا المدمر

طفل حي تحت الأنقاض بعد زلزال اندونيسيا المدمر

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انتشر مقطع فيديو لطفل حي محاصر تحت أنقاض منزله في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، بعدما ضربها زلزال أودى بحياة 7 أشخاص على الأقل وأصاب المئات.

وألحق الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة، الأضرار بالعشرات من المباني، وتهدم بعضها فوق رؤوس السكان.

وبدا الطفل غير قادر على الحركة حيث يحاصره الحطام من كل جانب، لكن لحسن الحظ فإن رأسه كانت في وضعية تسمح له بالتنفس.

وفي مقطع الفيديو الذي أصبح حديث مواقع التواصل في إندونيسيا، يتحدث إلى الطفل رجل جلب له بعض الماء لكنه لم يتمكن من إخراجه حتى وقت تصوير اللقطات، وفقا لصحيفة “جاوا بوس” المحلية.

ويمكن سماع صوت الرجل يسأل الطفل: “ما اسمك؟”، ليرد الأخير بلهجة مذعورة: “أنجيل”، بينما سأله الرجل مجددا عن اسم فتاة أخرى لا تظهر في الفيديو، فقال الطفل: “كاترين”.

وقال أنجيل إنه وكاترين يمكنهما التنفس، لكنهما كانا في وضعية خطيرة مهددة للحياة.

ولم تذكر الصحيفة مصير الطفل والفتاة، لكن تقارير أخرى أفادت أن المسعفين والسكان حاولوا إخراجهما من تحت الأنقاض، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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