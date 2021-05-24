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بالفيديو - طوني عيسى يبكي في حفل زفافه

24 - مايو - 2021
طوني عيسى

طوني عيسى

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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف الممثل اللبناني طوني عيسى، ظهر فيه وهو يرقص مع عروسه أمونة عيد على أغنية رومانسية، وقد بكى من شدة تأثره وحاول مسح دموعه بطريقة لطيفة، وهو ينظر الى عروسه.

كما فاجأ طوني الحضور بتقديمه أغنية غزل لزوجته، بعنوان “خلي فرحتنا تزيد”.

واحتفل عيسى بزواجه من أمونة يوم السبت الماضي، في حفل حضره العديد من نجوم الفن، وانتشر فيديو لوالد العريس، الممثل اللبناني ناظم عيسى، وهو يرقص مع العروسين وسط أجواء من الفرح.

وشاركت باقة من الممثلين والفنانين بالمناسبة السعيدة مثل الممثلة اللبنانية داليدا خليل والممثل اللبناني وسام صباغ والممثلة اللبنانية جيسي عبدو والممثلة اللبنانية ورد الخال برفقة زوجها. وطغت أجواء حب وفرح على المناسبة.

https://twitter.com/LMoussallati/status/1396239524234244100?s=20

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