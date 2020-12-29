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بالفيديو: ظاهرة حيّرت العلماء … أحجار تنمو وتتحرك

منذ 10 دقائق
ظهور صخور غريبة على الأرض في رومانيا

ظهور صخور غريبة على الأرض في رومانيا

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حيّرت ظاهرة فريدة من نوعها في رومانيا العلماء على مدى سنوات، وذلك بسبب ظهور صخور غريبة في الأرض تنمو وتتحرك وتتكاثر.

وتشهد بلدة كوستستي في رومانيا ظاهرة جيولوجية “غير عادية”، تتمثل بظهور صخور منتفخة تتحرك وتنمو على الأرض، أثارت اهتمام السكان المحليين منذ رصدها وحيرت الباحثين.

وأطلق العلماء على هذه الصخور اسم “trovants”، حيث اعتبرها العلماء مثل “الكائنات الحية”، تنمو وتتحرك بطريقة غريبة، تنشطر بما يشبه عملية “التكاثر”.

وتأخذ هذه الأحجار أشكالا غريبة المظهر والحجم والشكل، بعضها بحجم كف اليد وبعضها الآخر يصل ارتفاعه لأكثر من 4.5 مترا.

وشوهدت هذه الأحجار في أكثر من 20 موقعا في رومانيا، واكتشف بعضها الأخر عند القيام بالحفريات.

وشبهت مجلة “sciencealert” العلمية المتخصصة، حركة هذه الصخور بـ”الإبحار”، معتبرة أنا حركتها غامضة وغريبة، حيث تتنقل عبر الوديان من مكان إلى آخر، من دون أي مساعدة أو تدخل خارجي، بالرغم من أن بعض هذه الصخور متشبث بالأرض مثل قاعدة شجرة سنديان.

وبحسب المجلة، أشار الباحثون إلى أن هذه الصخور قد تشكلت على كوكب الأرض قبل 6 ملايين عام (في العصر الميوسيني الأوسط) بسبب حدوث سلسلة زلازل ضربت الأرض.

وبين الخبراء أن هذه الصخور هي عبارة عن رمال رسوبية مرتبطة فيما بينها عن طريق إسمنت جيري، وأن الضغط الناتج عن الأمواج الزلزالية التي تحدث في باطن الأرض أعطاها شكلها الكروي الغريب والمميز.

الأمر الذي سبب حيرة العلماء، ليس بنية هذه الصخور، بل حركتها الغريبة ونموها وتكاثرها، بالرغم من وجود امتدادات لها في الأرض تشبه الجذور وحلقات عمرية تلحظ داحل الحجارة المقطوعة، ما جعل العلماء يعطونها صفات النبات والصخور بالرغم من أنها غير حية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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