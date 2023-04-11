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بالفيديو.. ظهور "التمساح الوحش" بطول 14 قدمًا ووزن 2000 رطل

منذ ساعة واحدة
التمساح الوحش

التمساح الوحش

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بعد عملية بحث مضنية استمرت عدة أشهر، ظهر الوحش Croczilla أخيرا، التمساح الأكبر في فلوريدا، والذي يبلغ طوله 14 قدمًا وهو يظهر أسنانه الضخمة اللامعة في مستنقع في متنزه إيفرغليدز الوطني في فلوريدا.

فقد ظهر الزاحف وتمكنت مصورة الحياة البرية كلارا، التي كانت تبحث عنه، من التقاط صور مرعبة للوحش الذي يبلغ وزنه 2000 رطل بالقرب، وهو يفتح فمه على مصراعيه ويظهر أسنانه الحادة.

التمساح الوحش

التمساح الوحش

أصيبت بالذهول عندما شاهدته وقالت: “على الرغم من أنّ التماسيح موطنها أميركا، فإنّ هذا التمساح الذي يبلغ طوله 14 قدمًا هو الأكبر الذي يتم العثور عليه في البرية”.

هذا ويمكن أن تندفع التماسيح لمسافة تصل إلى ستة أقدام من وضع الراحة، لذلك يحث الخبراء الأشخاص على البقاء على بعد 20 قدمًا على الأقل منها.

يشار إلى أنّه تم تسمية أكبر تمساح بالمياه المالحة Lolong، بطول 20 قدمًا و3 بوصات، وموطنه الأصلي الفلبين. وفي عام 2011، تم القبض على Lolong وبعد عامين من القبض عليه، توفي بسبب الإجهاد، حسبما ذكرت صحيفة “Science Times”.

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