السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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بالفيديو.. ظهور شبيه محمد رمضان برفقته على المسرح

منذ ساعة واحدة
محمد رمضان

محمد رمضان

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تفاعل عدد كبير من جمهور محمد رمضان على السوشيال ميديا بعد الحفل، الذي أحياه ليلة أمس الجمعة 12أغسطس\آب في الساحل الشمالي، بحضور جماهيري كامل العدد.

وظهر محمد رمضان في الحفل مع شبيهه، الذي حرص على التواجد معه على المسرح أمام الجمهور، كما ظهر خلال الحفل بملابس شخصيته في مسلسل الجديد الذي يحمل اسم العمدة.

الحفل من تنظيم وإنتاج خالد أمين وعلاء الدين ربيع و fire works، على جانب آخر، بدأ محمد رمضان تصوير أحدث أفلامه “ع الزيرو” الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم.

يعد فيلم “ع الزيرو” عودة لمحمد رمضان إلى السينما بعد غياب سنوات، وهو تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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