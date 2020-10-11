بالفيديو: عتاب متبادل بين أحمد السقا وتامر حسني فهل يصبح خلافا؟

ظهر النجم المصري أحمد السقا في برنامج السيرة في حلقته الأولى مع الإعلامية وفاء كيلاني، حيث لفت السقا إلى انزعجاجه من تامر حسني رغم محبته الكبيرة له، وأشار إلى موقفا حصل في فيلم “الفلوس” بطولة تامر حسني والذي ظهر فيه السقا كـضيف شرف أزعج السقا وتمنى لو أن حسني اتخذ موقفا أكثر جدية في الأمر.

وفي التفاصيل، أعرب السقا، خلال لقاء تليفزيوني، عن استيائه من ظهوره في الأفيش وكتابة أنه بطولة مشتركة معه، وأن ذلك ضره نفسيا، قائلا: “وافقت وتفاجئت بصورتي على بوستر العمل وهذا الأمر ضايقني. لو تامر حسني قابلني وقال لي كلمتين حلوين أقبل اعتذاره، وأنا شخصيا بطبعي مسامح”.

تصريحات السقا دفعت تامر حسني للرد على كل ما سبق من خلال ستوري عبر حسابه الرسمي على إنستغرام. وقال إنه لم يكن يحب الرد، ولكن طوال الساعات الأخيرة والجمهور يسأل، لذا وجب التوضيح، ثم أضاف بأنه تحدث إلى السقا خلال الفترة الماضية بعد هذا الموقف في مناسبتين دون أي عتاب من السقا، مؤكداً أنه كان ينبغي ألا يخرج هذا الكلام في التليفزيون، بل كان لابد أن يكون هذا الكلام “بينهم وبين بعض”.

أول حصاد برنامج #السيرة_مع_وفاء_الكيلاني تامر حسني يرد علي أحمد السقا في ستوري علي الأنستجرام دا دليل علي النجاح الساحق البرنامج متشاف من المحيط للخليج بسم الله ماشاء الله يارب يديم نعمه النجاح والتميزعليكي ياملكه الأعلام العربي ودايما صدي برامجيك يوصل للعالم مش الوطن العربي بس❤️ pic.twitter.com/Oh4DMpzs2n — Mohamed A Hassan (@6MohamedAHassan) October 10, 2020

​وكان أحمد السقا قال خلال اللقاء التليفزيوني، حينما سئل عن شخص مستاء منه: “تامر جاملني في مسلسلي ولد الغلابة وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا”.