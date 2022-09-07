بالفيديو: عرض مبهر لـ"مياس" في برنامج أميركا غوت تالنت

قدمت فرقة “ميّاس” عرضًا مبهرًا ضمن إطار المرحلة النصف نهائية من برنامج “أميركا غوت تالنت America’s Got Talent”.

وقد أبهر أداء الفرقة لجنة التحكيم والجمهور المشارك، وخطف انفاس المشاهدين الذي تسمّروا امام الشاشات لدعم الفرقة.

يذكر أنه طوال هذه الفترة، لاقت “ميّاس” دعماً كبيراً من اللبنانيين والمغتربين، وأبهروا العالم بنمط رقصهم الفريد. هذا الدعم يحمّل الفرقة مسؤوليّة كبيرة لإرضاء الناس الذين أبدوا دعمهم لهم. “ميّاس اليوم تعِد العالم بالمزيد من العروض المبهرة، وهذا ما يمثّل تحدّياً كبيراً لنا”.

وكان قال مؤسّس فرقة ميّاس الاستعراضية نديم شرفان في حديث صحفي له: ” نحن كميّاس، نمثّل كلّ العرب وليس اللبنانيين فقط، لذلك نطلب من كلّ المغتربين في الولايات المتّحدة التّصويت لنا ودعمنا”.