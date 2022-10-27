بالفيديو: عروسان يؤديان أغنية "من أول دقيقة" بإحساس رائع!

انتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” لثنائي في حفلة زفافهما يؤديان أغنية الفنان سعد لمجرد والفنانة إليسا “من أول دقيقة”.

وتميز الثنائي برقة الصوت وطريقة أداء ساحرة حيث لاقى مقطع الفيديو انتشاراً كبيراً ولاقى إعجاب المتابعين.

يذكر أنه تجاوزت أغنية “من أول دقيقة” التي جمعت بين النجم المغربي سعد لمجرد واللبنانية إليسا، عتبة الربع مليار مشاهدة عبر منصة رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

واستطاعت أغنية “من أول دقيقة” تحقيق نسب مشاهدة عالية في أول يوم من إطلاقها، قدرت بـ5 ملايين مشاهدة، وظلت تحصد المشاهدات طيلة الفترة الممتدة بين شهر ماي وشهر شتنبر الجاري، لتصل إلى حدود الساعة إلى ما معدله 258 مليون مشاهدة.