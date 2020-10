بالفيديو: عمرها 50 عاما … اكتشاف سمكة قرش ضخمة تزن 3541 رطلا في كندا

سمكة القرش أو “ملكة المحيط” كما سماها العلماء في منظمة “أوشاريش” وكذلك أطلقوا عليها “نوكومي”. ووجد باحثون يعملون في مياه مقاطعة نوفا سكوشا في كندا، سمكة قرش بيضاء ضخمة تزن 3541 رطلا ويبلغ طولها 17 قدما وبوصتين، وعمرها 50 عاما.

ويعتبر سمك القرش معظمه مفترس وبعضه غیر مفترس، وتتعدد أشكاله وأنواعه ويعيش في غالبية بحار ومحيطات العالم. وتختلف القروش عن بعضها البعض في شکل الجسم والحجم والعادات والسلوك والغذاء.

ونشرت “أوشاريش” مقطع فيديو يظهر نوكومي مستلقية على منصة غاطسة خاصة مبنية على جانب سفينتها البحثية مع باحثين حولها، ثم تسبح بعيدا.

يعتبر بعض العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللاحمة البحرية، وأحد أبرز مفترسات الثدييات البحرية المعروفة قديمًا وحديثًا. تقتات هذه القروش على طائفة واسعة من الحيوانات البحرية غير الثدييات اللابريّة، من شاكلة: الأسماك وزعنفيات الأقدام والطيور البحرية وليست آكلة بشر كما تم تصويرها بعد أن ظهرت في رواية الكاتب الأميركي، پيتر بینتشلي، والفيلم السينمائي المقتبس عنها من إخراج ستيفن سبيلبيرغ، حامل عنوان “الفك المفترس”، إذ أن الإنسان لا يُعتبر فريسة طبيعية أو مفضلة لهذه الحيوانات في واقع الأمر.

ودائما ما يحتل القرش الأبيض المرتبة الأولى في قائمة الحيوانات مُهاجمة البشر، حيث تسببت لقاءات عدة لأفراد من البشر معه بتعرضهم لإصابات عنيفة، بعضها قاتلة.

ومن أبرز الحوادث التي وقعت واتُهمت فيها قروش بيضاء كبيرة: هجومات شاطئ نيو جيرسي عام 1916، التي أسفر عنها سقوط عدّة ضحايا، إلا أن عددًا من الخبراء يقول باستبعاد هذه الحيوانات، وأن المتهم الأصلي هو القرش الثور. يُصنّف الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة هذه الحيوانات على أنها مهددة بدرجة دنيا، وقد أدرجت في الملحق الثاني من اتفاقية حظر الاتجار بالأنواع المهددة (CITES)، أي ضمن قائمة الحيوانات غير المهددة بالانقراض حاليًا، ولكن يُحتمل تعرضها له مستقبلاً إن لم يتم إخضاع التجارة بها وبأعضائها لقواعد صارمة.

