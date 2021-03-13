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بالفيديو: عمرو دياب يسقط على المسرح ويكمل الغناء.. "عادي عادي"

13 - مارس - 2021
عمرو دياب

عمرو دياب

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو يظهر سقوط الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، على المسرح، أثناء إحيائه حفلا غنائيا.

ويبين الفيديو أنه أثناء غناء عمرو دياب ومشيه على المسرح، يغني أغنيته “يا أنا يا لا” في حين زلت قدمه، وسقط، ثم طمأن الجمهور قائلا: “عادي، عادى”، وأكمل الغناء، وذلك بحسب RT

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