بالفيديو: عمرو دياب يسقط على المسرح ويكمل الغناء.. "عادي عادي"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو يظهر سقوط الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، على المسرح، أثناء إحيائه حفلا غنائيا.

لحظة سقوط الفنان #عمرو_دياب على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي خاص في أحد فنادق #القاهرة. وتدارك #الهضبة الموقف سريعاً ونهض على الفور مطمئناً جمهوره بالقول: "عادي عادي"#اخبار_الفن pic.twitter.com/4JBE0w7ocs — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 13, 2021

ويبين الفيديو أنه أثناء غناء عمرو دياب ومشيه على المسرح، يغني أغنيته “يا أنا يا لا” في حين زلت قدمه، وسقط، ثم طمأن الجمهور قائلا: “عادي، عادى”، وأكمل الغناء، وذلك بحسب RT