بالفيديو – “عندما تتكلم العيون”… نادين نسيب نجيم تسحر الأنظار بإطلالة أنثوية مميزة

View this post on Instagram

Mouth can lie … eyes can not ! People will forget … karma will not ! 🤷🏻‍♀️ شكراًً لكل شخص ساهم تطلع هل الدعاية هل اد حلوةشكر خاص للمخرجة والصديقة يلي بحبها كتير @angyaklyjammal ولفريق عملي وأصدقائي يلي عطول حدي و مرافقيني بكل خطوة وبيشتغلوا من كل قلبهم تأطلع عطول بطريقة مختلفة ومميزة @victorkeyrouz @jonymatta @justy_makeup @adenfashion @bellacontactlenses @bellacontactlenseslebanon