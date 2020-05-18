بالفيديو – “عندما تتكلم العيون”… نادين نسيب نجيم تسحر الأنظار بإطلالة أنثوية مميزة

أطلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على جمهورها بإطلالة أنثوية ساحرة، بعدما غابت هذا العام عن السباق الرمضاني بسبب عدم الانتهاء من تصوير مسلسلها “عشرين عشرين” بسبب انتشار فيروس كورونا.

أما سبب إطلالة نادين الأنيقة فهي إطلاق إعلان للعدسات اللاصقة. ونشرت نادين فيديو الإعلان الجديد الذي صورته بإدارة المخرجة انجي جمال لصالح ماركة العدسات اللاصقة Bella Contact Lenses، عبر “إنستغرام”.

الإعلان أشبه بكليب مصوّر، تجتمع فيه كل عناصر الإبداع والرقي، وتظهر نادين من خلاله بإطلالة تفيض جمالًا وأنوثة. تواجه نادين في الإعلان أسئلة الصحفيين المحرجة خلال أحد المؤتمرات بنظراتها الساحرة، فتؤكد أن لغة العيون قد تكون الأقوى في بعض المواقف.

بهذا العمل قاربت المخرجة انجي جمال بين إعلان تجاري والحياة الشخصية للمشاهير الذين يتعرضون للشائعات والانتقادات في مواجهات متكررة مع الإعلام.

وحاز الإعلان على إعجاب المتابعين وحقق أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر “إنستغرام”.