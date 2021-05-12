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بالفيديو: عن طريق الخطأ… مذيع برنامج “غود مورنينغ” يعلن وفاة الملكة إليزابيث

12 - مايو - 2021
الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

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أعلن برنامج بريطاني شهير، وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ خلال إحدى الحلقات على الهواء مباشرة.

وأعلن ”ألاستير كامبيل“ مذيع برنامج (Good Morning Britain) وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة اليوم الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل ”فيني جونز“.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ”مترو“ البريطانية، يمكن سماع المذيع وهو يقول ”تحدثنا كثيراً عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث“ أثناء حديثه مع الممثل.

إلا أن ألاستير تدارك الموقف بعد بضعة دقائق وقاطع الحديث معتذراً، وقال: ”أيمكنني أن أقول شيئاً، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ. قصدت الأمير فيليب بالطبع“.

ومع ذلك، أثار خطأ المذيع البريطاني استياء وارتباك العديد من المشاهدين الذين انطلقوا إلى ”تويتر“ معربين عن اندهاشهم، إذ قال أحد المستخدمين: ”لقد ماتت الملكة حسبما قاله ألاستير كامبل!!“، وقال آخر: ”هل ماتت!! لا أعتقد أن الملكة توفيت“، كما علق أحد المستخدمين بشكل ساخر: ”لقد استمتعت حقاً بالحلقة“.

ويأتي ذلك الخطأ، بينما بدأت الملكة أول مهمة رسمية لها منذ وفاة الأمير فيليب أمس الثلاثاء من خلال إلقاء خطاب بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ “ مجلس اللوردات“، وهو الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق من القصر أو الملكة حتى الآن حول إعلان وفاتها عن طريق الخطأ.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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