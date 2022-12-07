بالفيديو ـ اللحظات الأخيرة لحادث مأساوي... اصطدام طائرة واحتراق شابة تركية وطيار

في حادثة مأساوية، اصطدمت طائرة ذات المحرك الواحد في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية أدّت إلى وفاة خبيرة التجميل التركية بوركو ساجلام التي استأجرت الطائرة للتنزه.

والمؤثر في الموضوع، أنها نشرت فيديو لها عبر حساباتها من داخل الطائرة على مواقع التواصل وأرفقته بكلمة “وداعاً”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر اللحظات الأخيرة لاصطدام الطائرة ذات المحرك الواحد في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

ويظهر في التسجيل ساجلام وهي في العشرينات من عمرها تصور نفسها من داخل قمرة القيادة في الطائرة.

وأظهرت التسجيلات المصورة المتداولة الحادث المفجع، حيث تحولت الطائرة المخصصة لشخصين فقط إلى كتلة نارية بعد اصطدامها بشيء ما، وسقطت أرضا خلال ثوان معدودة.

وأقلعت خبيرة التجميل والطيار هاكان كوكسال (54 عامًا) من ساكاريا باموكوفا، وتظهر الكاميرات الأمنية من مكان إقلاع الطائرة وهي تسير على المدرج قبل لحظات من الإقلاع.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية فإن آخر تواصل مع الطائرة كانت تحلق على ارتفاع نحو 4000 آلاف قدم، ثم فقد الاتصال، ليتم العثور لاحقا على حطام الطائرة متفحما على أرض في مقاطعة بورصة.

وقال عمدة بلدية مدينة ألينور أكتاش إن طائرة التدريب أقلعت من ساكاريا باموكوفا ولم تكن هناك معلومات واضحة عن الوجهة.

وأضاف أكتاش وفقا لما نقلته صحيفة “زمان” التركية “لسوء الحظ، تحطمت طائرة التدريب بالقرب من محطة توليد الكهرباء. فقد شخصان حياتهم. كانت مدينة بورصة ضبابية وممطرة. ووصلت فرق الإطفاء التابعة لنا إلى مكان الحادث في وقت قصير جدا بعد البلاغ”.