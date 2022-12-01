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بالفيديو ـ ظاهرة غريبة لا تفسير لها... بط يسير في دوائر!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2022 10:37 مساءً
بط يسير في دوائر

بط يسير في دوائر

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تداولت مواقع عالمية فيديو جديد لتكرار ظاهرة مرعبة لسير الحيوانات في دوائر مستمرة حيث يرصد هذه المرة من قبل مجموعة من البط تسير بطريقة دائرية غريبة.

وفي ظاهرة غريبة لم يتم إيجاد تفسير واضح لها حتى اليوم، أظهر مقطع فيديو قطيعا من الأغنام في جنوب الأردن تدور حول نفسها، في حادثة شبيهة لما شهدته الصين، حيث راح قطيع من الأغنام يدور حول نفسه بلا توقف لحوالي أسبوعين.

وقال الشاب الأردني محمد النوايسة الذي وثق الفيديو لـ”العربية.نت”، إنه التقط المقطع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وسط ذهول الجميع لما يحدث.

كما بين أن هذه الظاهرة تحدث لأول مرة أمامه والكثير من المارة توقفوا لالتقاط الصور والفيديوهات للقطيع، حيث أكد راعي الأغنام المسؤول عن الخراف أن ما هذا يحدث لأول مرة في تاريخه.

فيما لا يزال سبب دوران الأغنام حول نفسها غامضا رغم محاولات المتخصصين تفسير تلك الظاهرة المثيرة والغريبة.

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