بالفيديو ـ لاعب الهلال يعتدي على مدرب الباطن

شهدت مباراة الهلال ومضيفه الباطن حادثة مؤسفة، بعدما التقطت عدسات الكاميرات، لحظة دفع مهاجم “الزعيم” موسى ماريغا لمدرب الأخير الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش.

وحقق الباطن مفاجأة كبيرة بفوزه على حامل اللقب بهدف نظيف، ضمن المرحلة 24 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسريعاً، تدخل حكم اللقاء للفصل بين الثنائي، قبل أن يرفع البطاقة الصفراء في وجه ماريغا، الذي سيواجه عقوبة الإيقاف من لجنة الانضباط.

ويواجه الهلال، الثلاثاء المقبل، النصر في “دربي” الكرة السعودية، وبعدها يلاقي اتحاد جدة، الأحد، في نهائي كأس الملك، ثم سيخوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني.