الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو - فارس اسكندر: "خفف الطيبة بِ حياتَك"

22 - يناير - 2021
فارس اسكندر

فارس اسكندر

A A A
طباعة المقال

دعا الملحن اللبناني فارس إسكندر تخفيف الطيبة في هذا الزمان.

ونشر الملحن والشاعر فارس اسكندر مقطع فيديو له دعا من خلاله لتخفيف “الطيبة” في هذا الزمن الذي طغى عليه الغدر، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق فارس على الفيديو بالقول: “خفف الطيبة بِ حياتَـك وحبكا، بهالزمن صار الغدر بيشيّب، النصاب ولا مرة تفوّق بالذكا، لاقى الضحايا القلبهن طيّب”.

الجدير ذكره ان فارس اسكندر وصف مؤخرا تعاونه مع الفنان فارس كرم بالنقلة النوعية، وقال في حديثه مع الفن :”أصبح من المعروف انني اتعاون مع فارس في ٥ أغنيات من ألبومه الجديد، وأشخاص كثيرون إتصلوا بي لمعرفة تفاصيل هذه الأغنيات وهم متحمسون لسماعها .. وما يمكن ان اقوله ان هذا التعاون هو نقلة نوعية لفارس، وجميع الأغنيات من كلماتي وألحاني وتوزيع موسيقي عمر صباغ”.

    المزيد من منوعات

    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    بالصورة.. عملاء فيدراليون أمريكيون يصادرون قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام
    جورج الراسي
    موعد مراسم عزاء ودفن جورج الراسي
    من مباراة (لانس وستاد رين) في الدوري الفرنسي
    لانس يتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد فوز ثمين على ستاد رين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي