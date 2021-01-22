بالفيديو - فارس اسكندر: "خفف الطيبة بِ حياتَك"

دعا الملحن اللبناني فارس إسكندر تخفيف الطيبة في هذا الزمان.

ونشر الملحن والشاعر فارس اسكندر مقطع فيديو له دعا من خلاله لتخفيف “الطيبة” في هذا الزمن الذي طغى عليه الغدر، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق فارس على الفيديو بالقول: “خفف الطيبة بِ حياتَـك وحبكا، بهالزمن صار الغدر بيشيّب، النصاب ولا مرة تفوّق بالذكا، لاقى الضحايا القلبهن طيّب”.

الجدير ذكره ان فارس اسكندر وصف مؤخرا تعاونه مع الفنان فارس كرم بالنقلة النوعية، وقال في حديثه مع الفن :”أصبح من المعروف انني اتعاون مع فارس في ٥ أغنيات من ألبومه الجديد، وأشخاص كثيرون إتصلوا بي لمعرفة تفاصيل هذه الأغنيات وهم متحمسون لسماعها .. وما يمكن ان اقوله ان هذا التعاون هو نقلة نوعية لفارس، وجميع الأغنيات من كلماتي وألحاني وتوزيع موسيقي عمر صباغ”.