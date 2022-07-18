بالفيديو.. فنانة إيرانية تثير الجدل وتتحول الى ذكر

أثارت الفنانة الإيرانية، شهرى لرستاني، صاحبة الـ 56 عاما، جدل كبير وذلك بعدما كشفت في تسجيل صوتي عن تغيير جنسها وتحولها إلى رجل اسمه مازيار.

وقالت الممثلة الإيرانية، في تسجيل صوتي: “لم أعد امرأة بعد تصحيح جنسي من أنثى إلى ذكر، وخططت لأن أغير اسمي بالقانون إلى مازيار، أتمنى أن أتمكن من مواصلة عملي كفنان بهويتي الجديدة”.

ولفتت شهرى التي لعبت أدوارا في المسرح والتلفزيون إلى أن اسمها في شهادة الميلاد لا يزال شهرى لرستاني، لكنها “عرفا وشرعا” لم تعد امرأة.

وولدت الفنانة الإيرانية في العام 1966 في طهران، وفي عام 1990 تخرجت في كلية الفنون الجميلة، وفي عام 1994، تخرجت في مجال كتابة السيناريو السينمائي، ولعبت شهرى خلال مسيرتها الفنية العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون والمسرح.