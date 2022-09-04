بالفيديو.. فنانة كويتية: حلمت اني أصلي وجنبي المهدي المنتظر

أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عاصفة من الجدل بمقطع فيديو قالت فيه إنها “رأت المهدي المنتظر في المنام”.

ونشرت إلهام الفضالة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “سناب شات”، قالت فيه إنها رأت المهدي المنتظر في المنام: “حلمت اني أصلي وجنبي المهدي المنتظر، ولم أرى وجهه، إنما رأيت قامته وكان مكتوب على يده المهدي المنتظر، وكنت أنتفض في سريري من السعادة بعد هذه الرؤية”.

إلهام الفضالة: "حلمت أني أصلي وشفت المهدي المنتظر" pic.twitter.com/hi7n1KCm0U — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 3, 2022

تفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، وجاءت كل التعليقات تحمل الدعاء لها، كما نصحها الكثير من الجمهور بعدم الإفصاح عن الرؤية وأن تحذف الفيديو، وان تحاول ان تعرض هذه الرؤية على احد الشيوخ الكبار المتخصصين في علم تفسير الرؤى والأحلام.

وكشفت إلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر، مؤخراً، تفاصيل جديدة عن زواجهما، حين قالت إن اللقاء الذي جمعهما كان في يونيو 2021، عقب مهرجان “المميزون”.

وفي المهرجان، تحدث معها شهاب حول طلاقها وعن سبب عدم إعلانها الأمر، وأوضحت آنذاك موقفها: “ما أعلنت طلاقي حفاظًا على حياتي الخاصة، وحتى لا أفتح بابا للكلام وتدخل الناس”. وكان ذلك خلال استضافتها ببرنامج “مراحل”.

إلهام الفضالة ممثلة كويتية ولدت في 18 يونيو 1974، بدأت مشوارها الفني الفنان داوود حسين في مسرحية “عالباب يا شباب” عام 2000، وشاركت في عشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية مثل “قناص خيطان” و”مسكنك يوفي”.