بالفيديو.. فنان مصري يطالب برفات شقيقه بمقبرة إسرائيل

خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، الجمعة، تلقى الإعلامي عمرو أديب مداخلة هاتفية من الفنان محمد فؤاد، وقال إن له شقيقا مفقودا منذ حرب العام 1967، ولم تعثر أسرته على جثمانه حتى اليوم، مضيفا أنه يتمنى أن يكون جثمانه ضمن المدفونين بالمقبرة الجماعية التي أزيح عنها الستار مؤخرا في منطقة اللطرون بإسرائيل، وكشفت عنها السلطات الإسرائيلية.

وأضاف أن شقيقه واسمه بالكامل إبراهيم فؤاد عبدالحميد حسن الشافعي مفقود منذ حرب يونيو عام 1967، وكان والده وأسرته بكامل أفرادها يلهثون وراء أي جثامين يتم الإعلان عن العثور عليها من مفقودي تلك الحرب، ليكتشفوا بعد ذلك أنه ليس من بينهم، معربا عن أمله في أن يتم العثور على رفات شقيقه ويقوم بدفنه بنفسه حتى يبرد قلبه وقلب الأسرة.

وطالب فؤاد الرئيس المصري والأجهزة المصرية بمساعدته حتى يتمكن من رؤية جثمان شقيقه وأن يبلغوه لو كان من بين المدفونين في المقبرة الجماعية بإسرائيل، متعهدا بالنزول للشارع والغناء فرحا بهذه المناسبة على أن تكون آخر، مرة يغني فيها.

وكان الفنان المصري قد ألمح لقصة شقيقه في فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، الذي أنتج في العام 1997، وشاركه البطولة خالد النبوي ومحمد هنيدي، حيث تناول الفيلم جانبا من سيرته الذاتية والحقيقية وبداية عمله في الغناء واكتشافه على يد الفنان الراحل عزت أبو عوف وكان اسمه في الفيلم إبراهيم على اسم شقيقه المفقود.

يُذكر أن الرئاسة المصرية كانت قد أعلنت الأحد الماضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تم خلاله الحديث حول ما تكشف بشأن ارتكاب مذبحة لجنود مصريين في إسرائيل خلال العام 1967.