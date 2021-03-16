الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: فنان يكشف كواليس "واقعة" طرد علي الحجار لمحمد رمضان ... "كان عنده حق"

16 - مارس - 2021
آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 11:38 مساءً
محمد رمضان

محمد رمضان

A A A
طباعة المقال

كشف الفنان المصري محمود عزب، كواليس واقعة طرد المطرب علي الحجار للفنان محمد رمضان، من مسرحية “يمامة بيضا”، مؤكد أنه كان له الحق في ذلك.

وقال عزب في حواره مع موقع “في الفن”، أن أسرة مسرحية “يمامة بيضا”، بما فيهم بطل العمل وهو علي الحجار، فوجئوا بالمخرج حسام الدين صلاح، يقدم محمد رمضان على المسرح بدون التمهيد لأي ممثل بالمسرحية.

وأوضح أن قرار المخرج، يُحترم ولكن مهنة التمثيل لها أصول.

وتابع “يجب أن يعرف بطل العمل الممثل الذي سيقف أمامه ولا تتم مفاجأته به، مشيرًا إلى أن رمضان عمل مع حسام الدين صلاح في مسرحية سابقة جمعته بالفنان الراحل سعيد صالح ومن هنا جاء قراره بإقحامه في المسرحية”.

وأكد أن علي الحجار كان له كل الحق في الاستغناء عن محمد رمضان، لافتا إلى أن الأخير أخطأ عندما ذكر الواقعة من أساسه وهو يعلم أن علي الحجار لم يخطئ في حقه كفنان.

وكان محمد رمضان قد روى في أحد البرامج أن الفنان علي الحجار عامله بطريقة سيئة وصمم على طرده من المسرحية بعدما “غار” منه بسبب أدائه الذي حاز على إعجاب الجميع حينها.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

مجدي الهواري وغادة عادل
بالصورة.. غادة عادل وزوجها معاً مجدداً
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
باراك أوباما ضمن قائمة المرشحين لهذه الجائزة
ديفيد بيكهام
فيلم وثائقي عن حياة ديفيد بيكهام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
كارثة المرفأ
حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
راغب علامة
هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!