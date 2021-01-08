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بالفيديو: فهد يتجول داخل جامعة هندية

منذ 35 دقيقة
فهد

فهد

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مقطع فيديو غريب وثقته كاميرات المراقبة في كلية جامعية هندية، للحظة تجوّل فهد في إحدى ممرات المنشأة التعليمية.

وفي اللقطات التي تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فهد وهو يتجول في الحرم الجامعي لكلية “تشاماراجاناغار” الطبية في ولاية كارناتاكا.

وكان الفهد يتجول في أحد الممرات، ويصعد ويهبط على الدرج المؤدي إليه، قبل أن يغادر من الباب الذي دخل منه، حسبما ذكرت وكالة “يو بي آي” للأنباء.

وحسبما ذكر المسؤولون في الكلية، فإن دخول الفهد للمنشأة التعليمية وقع في الثاني من يناير الجاري، مشيرين إلى أن السبب لمثل هذا الظهور يعود إلى قربهم من محمية خاصة بالفهود، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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