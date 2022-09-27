بالفيديو.. فيضانات "فيونا" تجرف المنازل في كندا

مئات خطوط الكهرباء تعطلت والبيوت جُرفت في المياه بعدما ضربت العاصفة “فيونا” الخط الساحلي لكندا. كما أفادت وسائل اعلام بأن امرأة قد فُقدت بعدما جرفتها المياه في مقاطعة Newfoundland.

وقد خُفضت فيونا من مستوى إعصار الى عاصفة استوائية الجمعة. وتُعتبر هذه الظواهر المناخية نادرة في كندا فيما وصفته الشرطة بانه “لا يشبه شيئًا رأيناه من قبل”.

وقد شهدت أجزاء من خمس مقاطعات أمطارًا إعصارية ورياحًا عاتية تخطت سرعتها 160 كم في الساعة، مع فيضانات واسعة ومئات الآلاف تُركوا من دون كهرباء.

في السياق، قال رئيس الحكومة “جاستن ترودو” إن أي شيء يمكن للحكومة الفيدرالية فعله للمساعدة ستفعله. وقد ألغى ترودو رحلته الى اليابان للمشاركة في مراسم تشييع رئيس الحكومة السابق “شينزو آبي”، للتعامل مع مخلفات العاصفة.

وفي جنوب غرب Newfoundland، جرفت الفيضانات العديد من المنازل والمباني في البحر، وابلغ الصحافي المحلي “رينيه روي” CBC أن المنطقة في حالة طوارئ قائلا: ” إنه الشيء الاكثر رعبًا الذي رأيته في حياتي”.