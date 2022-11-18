بالفيديو.. فيفا تطرح أغنية المونديال 2022 "Tukoh Taka"

طرح الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا FIFA” اليوم الجمعة 18\11\2022، الأغنية المُنفردة الجماهيرية الجديدة “Tukoh Taka”، التي تجمع النجوم العالميّين نيكي ميناج NICKI MINAJ ، ومالوما MALUMA ، وميريام فارس، وهي أحدث إصدار موسيقي رسمي خاص بكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، كما أنها اعُتمدت كأول أغنية رسمية لمهرجان فيفا الرسمي للمُشجعين FIFA FAN FESTIVAL.

وعبر نجم البوب الكولومبيّ مالوما Maluma عن فرحه بهذا التعاون الفريد، وقال: “أنا بغاية السعادة لمُشاركتي في الأغنية الرسمية الخاصة بكأس العالم FIFA، لطالما حلمت بفرصة كهذه! فتمثيل الموسيقى اللاتينية في أغنية عالمية إلى جانب فنانين رائعين يُغنون باللغتين الإنجليزية والعربية يرتقي بثقافتنا إلى مُستوى آخر”.

أما النجمة اللبنانية ميريام فارس، فقد أكدت على سعادتها وفخرها باختيارها من قبل الـ FIFA لأداء أغنية “Tukoh Taka”.

وأضافت: “كان لي شرف المُشاركة في تأليف وتوزيع هذه الأغنية، أضف إلى تصميم اللوحات الراقصة الخاصة بها، مما زاد من شغفي.. كما أن العمل مع إثنين من النجوم العالميّين الذين أفضّل، وهما نيكي ميناج ومالوما، زاد من حماسي، أتمنّى حقاً أن تنقل أغنية “Tukoh Taka” الثقافة الشرقيّة والموسيقى العربيّة إلى العالم بأسره “.

أمّا المُنتج الموسيقي العالمي وسيم SAL صليبي فقال :”أردنا من خلال “Tukoh Taka” طرح أغنية تحتفي بالوحدة والثقافة والتنوّع على المُستوى العالميّ.

وتابع: “أتوّجه بشكر خاصّ لنيكي ميناج ومالوما وميريام فارس لإضفاء الهوية والثقافة والموهبة الخاصة بكل منهم على كافة أجزاء الأغنية، وشكراً FIFA على الثقة التي منحتني إياها. يلا سوا!”.

تجدر الإشارة أنّ أغنية “Tukoh Taka” تجمع ثلاث نجوم عالميّين من حول العالم وتدخل تاريخ الموسيقى لكونها “أول أغنية خاصة بكأس العالم تجمع اللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية”.

وهذه الأغنية العابرة للقارات تُترجم تعاوناً مُميزاً جداً بين كل من النجوم Nicki Minaj و Maluma وميريام فارس، الذين يُغنون معاً بهدف جمع المُعجبين من كافة أنحاء العالم للاحتفال سوياً.