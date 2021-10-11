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بالفيديو: فيفي عبده تنظم دورات تدريبية للرقص الشرقي في إيطاليا

11 - أكتوبر - 2021
فيفي عبده

فيفي عبده

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بدأت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده في تنظيم دورات تدريبية لتعليم فنون الرقص الشرقي في إيطاليا، وذلك في أول ظهور فني لها منذ زمن.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” مقاطع فيديو على هامش تدريبها الفتيات هناك لفنون الرقص الشرقي وذلك وسط ترحيب شديد لها، حيث تم استقبالها في القاعة وسط تصفيق حار.

ووصلت الراقصة المصرية إلى إيطاليا قبل يومين تقريبا للمُشاركة في مهرجان “قشطة رقص”، حيث نشرت مقطع فيديو فور وصولها معلقة عليه بقولها: “مهرجان قشطة رقص، الراقصات كلكم، فرحانة أني هاشوفكوا في إيطاليا، دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحبكم”.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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