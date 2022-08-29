بالفيديو.. فيفي عبدو تنعي جورج الراسي بدون مكياج

نعت الفنانة فيفي عبده، الفنان الراحل جورج الراسي، الذي توفى السبت 27 أغسطس\آب في حادث سير، عقب عودته من سوريا.

ونشرت فيفى عبده فيديو لها عبر حسابها على «انستغرام»، وظهرت فيه بدون مكياج، وقالت فيه “الحقيقة الواحد حزين من امبارح بالليل علشان خاطر المطرب الشاب وعلى مديرة اعمالة اللى ربنا افتكره الله يرحمة حقيقى صدمة وزعلانة جدا علشانه اوى والبقاء لله للبنانيين وفنانين لبنان”.

وكان جورج الراسي قد تفارق الحياة على اثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية السورية.