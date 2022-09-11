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بالفيديو.. فيلم "فضل ونعمة" يجمع هند صبري وماجد الكدواني معاً

منذ 13 ثانية
فيلم «فضل ونعمة» لهند صبري وماجد الكدواني

فيلم «فضل ونعمة» لهند صبري وماجد الكدواني

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم “فضل ونعمة” لهند صبري وماجد الكدواني وذلك عبر حسابها على “فيس بوك”.

يشار أن فيلم “فضل ونعمة” بطولة هند صبري وماجد الكدواني ومحمود حافظ ومحمد ممدوح وياسمينا العبد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة هند صبري عرض مسلسلها الجديد “في مهب الريح”، وتجسد شخصية محامية ومتزوجة من ماجد المصري خلال أحداث المسلسل، وبدء صناع العمل التصوير الجمعة الماضية.

والمسلسل من بطولة كلًا من: هندي صبري، ماجد المصري، إياد نصار، هدى المفتي، نهى عابدين، علي الطيب وآخرين ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة هند صبري فيلم “كيرة والجن”، وهو مأخوذ عن رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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