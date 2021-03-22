الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: في عيد الأم... ياسمين صبري تتلقى أغرب هدية

22 - مارس - 2021
ياسمين صبري

ياسمين صبري

A A A
طباعة المقال

تلقت الممثلة المصرية ياسمين صبري، امس الأحد، أغرب هدية، مع رسالة موجهة لها بأنها أفضل أم.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية Stories بحسابها على “إنستغرام”، مقطع فيديو للهدية.

وكانت الهدية عبارة عن مجموعة من الصور تظهر فيها الفنانة الشابة بصحبة قططها، ورسالة موجه لها بأنها أفضل أم، دون أي تفاصيل عن مرسل الهدية.

وتغيب ياسمين صبري عن السباق الرمضاني هذا العام، وكانت قد تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة في نيسان الماضي.

وآخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، من تاليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من منوعات

    الممثل الأميركي بروس ويليس
    بعد اعتزاله بسبب وضعه الصحي.. بروس ويليس يحتفل بفيلم Die Hard
    مهرجان القاهرة السينمائي
    مهرجان القاهرة.. إليكم أول مجموعة من أفلام دورته الجديدة
    شعار نادي نوتنجهام فورست
    نوتنجهام فورست يتعاقد مع توفولو وأوبراين من هدرسفيلد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي