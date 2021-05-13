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بالفيديو: قاديروف يعد نورمحمدوف بدفع أي مبلغ مالي يطلبه.. إذا حقق هذا الشرط

13 - مايو - 2021
آخر تحديث: 13 - مايو - 2021 1:12 مساءً
قاديروف

قاديروف

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وعد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بطل الفنون القتالية السابق، حبيب نورمحمدوف، بدفع أي مبلغ مالي يطلبه مقابل منازلة أحد مقاتلي نادي “أخمات”.

ووصف قاديروف، حبيب (البطل السابق للفنون القتالية) بأنه يمثل “مشروع لرابطة الفنون القتالية المختلطة UFC”.

وأشار قاديروف، الى أنه يعتبر المقاتل السويدي، خامزة شيمايف، الملقب باسم “حبيب الجديد”، بالمقاتل الواعد، ووفقا له يمكن أن يشارك شيمايف، بأي وزن ويفوز بالحزام.

هذا وبحوزة تشيمايف 9 انتصارات من 9 نزالات، وتمكن من الفوز بثلاثة منها في 66 يوما في منظمة UFC، مسجلا بذلك رقما قياسيا في المنظمة، بحسب”سبوتنيك”..

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