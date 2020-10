بالفيديو: قوته خارقة ولقّب بالشيطان … معلومات صادمة عن هذا المخلوق

حيّر العلماء وأذهلهم بقوته وصلابته، وبينما لا يتجاوز حجم هذا المخلوق السنتميترات، إلا أنه يستطيع حمل الأوزان والأثقال الكبيرة بشكل لا يصدقه عقل. خنفساء “الشيطان” التي استحوذت على اهتمام واسع بسبب قدرتها التي لم تعرف مكامنها بعد، لا سيما أنها حشرة صغيرة تمتص الضربات ولا تموت بل تحمي أعضائها جيدا من الأذى.

وبحسب “بي بي سي”، فإن خنفساء الشيطان مجهزة بدروع واقية شديدة الصلابة، حيث يمكن للحشرة أن تنجو من التعرض للدهس من قبل سيارة أو رجل أو حيوان.

ويقوم العلماء بدراسات واسعة لمعرفة أسرار هذه الحشرة الصغيرة وقدرتها الكبيرة على التحمل التي قد تصل إلى نحو 39 ألف ضعف وزنها.

وبحسب الصحيفة، فقد أعطت نتائج الأبحاث الكثير من المعلومات المهمة والقيمة التي يمكن استثمارها في أعمال التشييد والباطون المسلح.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البحث المنشور في مجلة “Nature” العلمية المتخصصة، فقد قدمت هذه الخنفساء الصغيرة للعلماء “مواد صلبة ومقاومة للتأثير والكسر”، بحسب أقوال الباحث، ديفيد كيسيلوس، من جامعة كاليفورنيا.

واضطر الباحثون الذين أشرفوا على البحث على استخدام المثقاب القوي لتخطي الغلاف الصلب الخاص بالخنفساء بعد تعرض المسامير والدبابيس والقبضات الفولاذية للثني.

Scientists reveal how diabolical ironclad beetle can bear huge weights https://t.co/GfHH7IzGCe

Interlocking exoskeleton could provide inspiration for new methods of joining materials pic.twitter.com/R54DNn0AzN

— Svein T veitdal (@tveitdal) October 22, 2020