بالفيديو: كاظم الساهر يغني "الحياة" لمدة 14 دقيقة ... من كتابته وألحانه

يحقق “القيصر” العراقي كاظم الساهر نجاحا مع إطلاقه أحدث أغنياته بعنوان “الحياة” والتي تبلغ مدتها 14 دقيقة، حيث انتظرها جمهور الساهر بعد انتظار طويل، لا سيما أن الأغنية من كلمات وألحان “القيصر” وتوزيع اللبناني ميشال فاضل، ووتتحدث عن هجر الأصدقاء والوحدة وويلات الحرب والدمار.

من ناحية أخرى، يستعد كاظم الساهر لتسجيل أغنية سترى النور قريبا، وهي من كلمات الشاعرة والصحفية الفلسطينية، دارين شبير.

يشار إلى أن كاظم الساهر استطاع في شهر مارس/ آذار الماضي الوصول إلى المرتبة الأولى عربيا في تطبيق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لأول مرة.

ووضع “فيسبوك” ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، والتي تعني باللغة العربية “المرتبة الأولى (نمبر وان)- الأسطورة العربية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

ووضع “فيسبوك” هذا الإشعار بعد أن وصل عدد متابعي النجم العراقي صاحب الصوت المميز، لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي، بذلك يكون النجم العراقي قد انتزع لقب (نمبر وان) من الفنان المصري محمد رمضان، بحسب مجلة “سيدتي” المتخصصة بأخبار الفن.