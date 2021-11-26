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بالفيديو: كلمات مؤثرة من ماجدة الرومي للبنانيين في دبي: “اشتقنالكم”‏

منذ 18 ساعة
ماجدة الرومي

ماجدة الرومي

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وجهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي كلمات مؤثرة لمواطنيها من الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبي للإعلام‎.‎

وقالت متوجهة إلى مواطنيها الذين أتوا من كل حدب وصوب للقائها، لدى افتتاحها حفلها مساء أمس الخميس على مسرح في منطقة ‏‏”ميديا سيتي” في دبي: “اشتقنالكم.. بيروت اشتاقتلكم”.‏

وأضافت: “كنت بحب احملكن معي أخبار طيبة أو عايدكن بعيد الاستقلال بس انتوا وأنا منعرف إنو لبنان قراره محتل من 1975‏‎”.‎

إلى ذلك، حاولت صاحبة أغنية “قوم اتحدى”، رفع المعنويات، معتبرة أن “الشعب اللبناني يتعرض لأعنف عملية تجويع وتخويف ‏وتهجير وقتل مجاني معنوي ومادي وجسدي دون توقف منذ 46 سنة، إلا أنه لا يزال صامدا وسيبقى”، وفق قولها‎.‎

هذا وأكدت أن اللبنانيين في الدول العربية “ليسوا بمغتربين” بل بين أهلهم، قائلة “أنتم ضمن العربي الأكبر والخليج العربي الذي تعنينا ‏سيادته واستقلاله‎”.‎

يذكر أن صاحبة “كلمات” كانت أحيت أخيراً حفلا في دار الأوبرا المصرية، وقبله في الأردن على مسرح جرش، حين تعرضت ‏لوعكة صحية، وكادت تقع على المسرح، إلا أنها سرعان ما عاودت الغناء‎.‎

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