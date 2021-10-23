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بالفيديو: لأول مرة بعد انفصالهما.. دينا الشربيني ترقص أمام عمرو دياب

منذ 3 ساعات
عمرو دياب ودينا الشربيني

عمرو دياب ودينا الشربيني

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تداولت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو يظهر الفنانة المصرية دينا الشربيني وهي ترقص أمام الفنان عمرو دياب، في ظهور هو الأول من نوعه بعد أنباء انتهاء علاقتهما.

ونشر حساب برنامج “أرب وود” عبر إنستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه عمرو دياب وهو يغني أغنية “يا أنا يا لأ” في إحدى حفلات الزفاف، بينما كانت دينا الشربيني بين الحضور ترقص في سعادة وحماس على نغمات الأغنية.

يشار إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تشهد اجتماع عمرو دياب ودينا الشربيني في مناسبة واحدة بعد أنباء متداولة عن انفصالهما.

وفي وقت سابق، حسمت الفنانة التونسية، درة، جدلًا قد أثيرعلى مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، بشأن كونها السبب في انفصال الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني.

ونفت درة خلال استضافتها، أثناء حديثها في برنامج “يوم ليك”، المذاع على فضائية “الحياة” المصرية، ما ذكره موقع تونسي بأنها كانت سبب تفجر الخلاف بين دياب والشربيني، ووصفت درة ذلك الخبر المنشور بـ”الهبل”، وتابعت ساخرة منه بأنها وراء انتشار فيروس كورونا في العالم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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