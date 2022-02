بالفيديو: لاعب كرة قدم يتعرض لهجوم بالألعاب النارية

تم إلغاء مباراة جمعت بين فريقي هاشتاغ يونايتد وكونكورد رينجرز في دوري الدرجة الخامسة لكرة القدم في إنكلترا، بعد انفجار الألعاب النارية على أرض الملعب.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” العالمية أن الألعاب النارية أتت من منزل قريب من الملعب، كما تم الإبلاغ عن الحادث لشرطة المنطقة.

ووقع الحادث في الشوط الثاني عندما نجا لاعب هاشتاغ يونايتد ماتاس سكرنا من إصابة خطرة بأعجوبة بعد أن أصابته الألعاب النارية وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق المضيف 2-0.

We expect fireworks whenever @hashtagutd play but not like this!

Our player, Matas Skrna, is luckily ok but this could have been bad!

Game abandoned at 2-0 up as house where fireworks came from refused to stop. Two more landed near pitch. Police have been notified. Stay safe. pic.twitter.com/YP22OaLDb6

— Hashtag United (@hashtagutd) November 5, 2021