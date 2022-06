بالفيديو.. لاعب يطرد أمّه من المدرجات أمام أعين الجمهور والكاميرات

أقدم لاعب التنس الدنماركي هولغر رون خلال مباراة له على طرد أمه من الملعب أمام عدسات الكاميرات وأعين الجمهور، الأمر الذي جعله يتعرض لموجة انتقادات لاذعة.

وأظهرت الكاميرات الأم وهي تدير ظهرها وتغادر الملعب بعد صراخ ابنها العنيف وفقده أعصابه.

ونصح اللاعب النرويجي كاسبر رود خصمه “بإبداء بعض الاحترام” بعد أن خاض اللاعبان مباراة ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، التي بدا فيها أن الشاب الدنماركي متوتر.

