بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة (السبت 24-12-2022) إلغاء مباراة نادي الاتحاد السكندري ونظيره الأهلي خلال بطولة السوبر المصري لكرة السلة، بعد وقوع حادث مأساوي خلال المباراة.

وشهد المباراة التي كان يحضرها جمهور الناديين، انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة، مما أوقع 27 إصابة في أوساط جماهير نادي الاتحاد السكندري.

وأكدت وزارة الصحة أن 27 شخصا أصيبوا بجروح في الحادث، بينما هرعت سيارات الاسعاف ورجال الامن لنقل المصابين الى المستشفيات.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري على الاهلي بنتيجة 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديدي وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري. وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة السلة قرار إلغاء المباراة حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمالها أو إعادتها بالكامل.