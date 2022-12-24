السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة

منذ 21 ثانية
انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة

انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة (السبت 24-12-2022) إلغاء مباراة نادي الاتحاد السكندري ونظيره الأهلي خلال بطولة السوبر المصري لكرة السلة، بعد وقوع حادث مأساوي خلال المباراة.

وشهد المباراة التي كان يحضرها جمهور الناديين، انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة، مما أوقع 27 إصابة في أوساط جماهير نادي الاتحاد السكندري.

وأكدت وزارة الصحة أن 27 شخصا أصيبوا بجروح في الحادث، بينما هرعت سيارات الاسعاف ورجال الامن لنقل المصابين الى المستشفيات.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري على الاهلي بنتيجة 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديدي وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري. وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة السلة قرار إلغاء المباراة حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمالها أو إعادتها بالكامل.

    المزيد من منوعات

    مارك وودلي
    شاهد.. فيديو طريف لمراسل رياضي أمريكي يُجبر على تغطية عاصفة ثلجية
    مدرب المنتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي المعروف بـ"تيتي"
    لصوص يعتدون على "تيتي" بطريقة غريبة بسبب الخروج من كأس العالم!
    هبة سعدية
    لأول مرة.. حكمة فلسطينية تشارك في كأس العالم للسيدات

    الأكثر قراءة

    طيران الإمارات
    فيديو رائع... حيوانات "الرنة" تجر طائرة للإقلاع في الإمارات!
    كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. الفيفا يعلن عن أفضل هدف بكأس العالم 2022
    ستيفاني صليبا
    قرار قضائي جديد بحق ستيفاني صليبا.. اليكم تفاصيله