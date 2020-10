بالفيديو: لحظات مروعة لهجوم فيل خلف سيارة محاولا دهسها

ليس فيلما سينمائيا أو مقطع غرافيك، بل تم تصوير كل اللقطات التي سترونها أدناه بمحض الصدفة، حيث هاجمت فيلة عملاقة مجموعة من الأشخاص المتواجدين داخل سيارة، حتى انها كادت أن تدهسها وتقتل من بداخلها.

أظهرت مجموعة من الصور المتداولة عبر وسائل الإعلام الاحترافية والاجتماعية، لحظة درامية، اندفع فيها فيل ضخم خلف سيارة صغيرة في كينيا، بعدما أثارت السيارات العابرة للطريق انتباهها.

انطلقت أنثى الفيل العملاقة تجاه السيارة وبدا أنها مهيأة لدهسها قبل أن يبتعد السائق، وذلك بعدما أثار سائق آخر انتباه الحيوان من خلال الإسراع في الطريق الريفي، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”.

Dramatic photos show the moment a huge elephant charged after a Subaru after becoming startled by motor vehicles hurtling down a road in Amboseli National Park.

The pictures were captured by a prolific Kenyan Photographer Mwangi Kirubi #kenyarising🇰🇪 pic.twitter.com/dloEAqPTpU

— Andrew Thande Kahuti (@thande_andrew) October 25, 2020