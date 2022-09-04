بالفيديو.. لحظة احتراق سيارة متسابق سعودي في بولندا

نجا سائق الرالي السعودي، “يزيد الراجحي”، وشريكه، بأعجوبة بعدما شبّت النيران بسيارتهما خلال سباق “باها” في بولندا.

وعلى “تويتر”، نشر حساب فريق يزيد الراجحي “Yazeed Racing أبطال العالم” مقطع فيديو يوثّق التهام النيران لسيارة المتسابق السعودي.

وعلّق الحساب على مقطع الفيديو قائلا: “الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل..تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى (LEG1-SS3)، ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي، ومايكل أور، في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف”.

كما نشر حساب “Yazeed Racing أبطال العالم”، مقطع فيديو وثقّه الراجحي لحظة احتراق سيارته، عبر صفحته في “تيك توك”.

الحمد لله على كل حال. توثيق لحظة احتراق سيارة بطلنا الكابتن يزيد الراجحي بنفسه في مكان اشتعالها في مرحلة دراوسكو الطويلة التي شهدت القسم الثاني والثالث من المرحلة الاولى من باها بولندا.@Yazeed_AlRajhi #باها_بولندا 🇵🇱 #Baja_Poland pic.twitter.com/HNAH8NPzdz — Yazeed Racing ابطال العالم (@YazeedRacing) September 3, 2022