الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. لحظة احتراق سيارة متسابق سعودي في بولندا

منذ 8 دقائق
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

A A A
طباعة المقال

نجا سائق الرالي السعودي، “يزيد الراجحي”، وشريكه، بأعجوبة بعدما شبّت النيران بسيارتهما خلال سباق “باها” في بولندا.

وعلى “تويتر”، نشر حساب فريق يزيد الراجحي “Yazeed Racing أبطال العالم” مقطع فيديو يوثّق التهام النيران لسيارة المتسابق السعودي.

وعلّق الحساب على مقطع الفيديو قائلا: “الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل..تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى (LEG1-SS3)، ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي، ومايكل أور، في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف”.

كما نشر حساب “Yazeed Racing أبطال العالم”، مقطع فيديو وثقّه الراجحي لحظة احتراق سيارته، عبر صفحته في “تيك توك”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

تشافي هيرنانديز
ماذا قال تشافي بعد مباراة برشلونة وإشبيلية؟
هالاند
هالاند يحقّق رقمًا تاريخيًا في البريميرليغ
روبرت ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي يواصل تألقه ويساهم في فوز برشلونة على إشبيلية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
الدولار
بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟