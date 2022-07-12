الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران بطائرة أثناء هبوطها

منذ ساعتين
طائرة

طائرة

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عاش ركاب طائرة تابعة لشركة “سبريت إيرلاينز” الأمريكية حالة من الذعر عندما اشتعلت النيران في مكابحها، وأظهر مقطع فيديو التقط على أرض المطار لحظة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من عجلات الطائرة.

الطائرة واجهت مشكلة أثناء الهبوط في مطار مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، قادمة من مدينة تامبا بولاية فلوريدا، مع ارتفاع درجة حرارة واحد من مكابح عجلات الطائرة واشتعلت فيها النار، لدى هبوطها في مطار أتلانتا، مما تسبب بحالة ذعر بين الركاب على متن الطائرة.

وعملت فرق الإطفاء في المطار على إخماد الحريق، كما عملت السلطات على إخلاء الطائرة من ركابها.

وأكدت الشركة في وقت لاحق أن لا أحد من الركاب أصيب، الحادثة وقعت إثر ارتفاع حرارة أحد كوابح الإطارات في الطائرة.

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