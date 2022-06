بالفيديو.. لحظة اصابة كيليان مبابي خلال التدريبات

انتشر فيديو للحظة الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي، كيليان مبابي، خلال التدريبات التحضيرية لموقعة ريال مدريد المرتقبة.

وتعرض نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لضربة قوية يوم الإثنين، بتعرض نجمه كيليان مبابي، لإصابة، قبل يومين من لقاء “القمة” بين النادي الباريسي وريال مدريد الإسباني.

وأظهر الفيديو تدخلا عنيفا من السنغالي إدريس غانا غاييه، على زميله مبابي، خلال التدريبات، مما أسقط مبابي أرضا بعد أن أطلق “صرخة قوية”.

The moment Mbappe picked up an injury in PSG training 😨

(via @PSG_English) pic.twitter.com/662P4UQiaT

— ESPN FC (@ESPNFC) March 7, 2022