بالفيديو: لحظة العثور على فتاة بعد قضائها ٣ أسابيع تائهة في المحيط!

قضت فتاة مراهقة ثلاثة أسابيع تائهة في عرض المحيط الأطلسي قبل أن تعثر عليها فرق الإنقاذ واضعة نهاية لقصة مأساوية أصابت مجموعة مهاجرين.

وعثرت مروحيات الإنقاذ التابعة لسلاح الجو الإسباني على الفتاة المراهقة التي بقيت وحيدة في قارب صغير لمدة 22 يوما بعد غرق رفاقها من المهاجرين.

