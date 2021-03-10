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بالفيديو: لحظة القبض على المتحرش بـ"طفلة المعادي"

10 - مارس - 2021
آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 1:15 صباحًا
تحرش بطفلة في المعادي

تحرش بطفلة في المعادي

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عرضت صحيفة “المصري اليوم” فيديو قصيرا يوثق لحظة نجاح قوات الأمن المصرية في إلقاء القبض على المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”طفلة المعادي” التي أثارت جدلا واسعا في مصر مؤخرا.

في السياق ذاته، أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، بحبس متهم آخر في واقعة “متحرش المعادي”.

وبحسب موقع “البوابة نيوز” المصري، أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس متهم يدعى “مدحت س” فني تكييف بتهمة التستر على المتهم الرئيسي في الواقعة محمد جودت (38 سنة)، بمسكنه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي تخفى ساعات عدة برفقة المتهم الثاني في منطقة الدرب الأحمر، بعد أن هاتفه إثر انتشار فيديوهات له بينت ارتكابه واقعة التحرش بطفلة في مدخل أحد العقارات.

وبينت التحقيقات أن المتهم ذهب إلى منزل صديقه عقب ارتكاب الواقعة وبدل ملابسه، وظل عنده عقب انتشار الفيديوهات ومطالبات ضبطه، لكن قوات الشرطة المصرية نجحت في ضبط المتهم بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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