بالفيديو.. لحظة مروّعة لانقلاب شاحنة من ممر علوي أسفر عن مقتل السائق

قُتل سائق شاحنة (مقطورة جرار) بعد ظهر الثلاثاء الماضي، بعدما سقطت عربته من ممر علوي في الولايات المتحدة واصطدمت بالشارع، ما ادى الى اشتعال النيران فيها على الفور، وفق الشرطة وتقارير إخبارية.

ولم تُرصَد اي إصابة أخرى في الحادث الذي وقع شمال دالاس. ولم تكشف السلطات عن اسم السائق الذي توفي في الحادث.

وأفادت شرطة المنطقة بأن الشاحنة على ما يبدو كانت تتّجه شمالًا عندما اصطدمت بعربة أخرى. وقد تسبّب حادث الاصطدام بأن تنقلب الشاحنة وتقع من الطريق السريع.

وقد أظهر مقطع فيديو الشاحنة تنقلب من الممر العلوي وتشتعل بالنيران.

وقد افادت إحدى الوسائل الإعلامية بأنّ رسائل وحزمًا تطايرت من الشاحنة على الطريق. ووفق الوسيلة نفسها، لم يُصب سائق العربة الأخرى بأي جروح خلال حادث الاصطدام.

كذلك، أعربت شرطة المنطقة في تصريح عن تعازيها ومواساتها لعائلة السائق وأصدقائه.