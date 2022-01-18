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بالفيديو: لقاء نجوى كرم وكاظم الساهر حديث مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 14 ساعة
نجوى كرم وكاظم الساهر

نجوى كرم وكاظم الساهر

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أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر والفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً ضخماً في دبي.

وقد كان ظهور الساهر في الحفل هو الأول بعد وفاة شقيقه علي جبار، الذي رحل بداية الشهر الحالي.

وظهر كاظم بغاية الحرص باتخاذه تدابير وقائية من فيروس كورونا خلال لقائه نجوى، حيث التقطتا معاً عدداً من الصور أمام عدسات الكاميرات، وحرصاً على التباعد الإجتماعي والسلام والترحيب ببعضهما البعض عن بُعد.

وخلال الحفل ظهر على كاظم تأثره برحيل شقيقه، إذ قام بتوجيه نصيحة للجمهور في دبي، بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة المتعلقة بفيروس كورونا، قائلاً: “انتبهوا على نفسكم، هذا الفيروس ما بيمزح”.

 

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