بالفيديو: لقطات تحبس الأنفاس.. نادل يحتجز مديره بسكين على عنقه لمدة 5 ساعات

احتجز نادل تركي مديره في المطعم، الذي يعمل به في أنطاليا، رهينة بسبب خلاف بينهما، مهدداً بقطع رأسه بسكين.

بدأت القصة في ساعة متأخرة من ليل السبت الأحد بعملية تهديد واحتجاز انتهت في صباح اليوم التالي، حيث استمرت لمدة 5 ساعات، وفق وسائل إعلام تركية.

ومنذ بداية الحادث، تم تسجيل ما حدث في المطعم في ثوانٍ بواسطة الكاميرا الأمنية في مكان العمل.

فقد أظهرت اللقطات كيف تحول الحادث، الذي بدأ على شكل مزحة، إلى حالة احتجاز رهينة، ولم يستطع رئيس العمال حتى إدراك الواقعة حتى علقت السكين في حلقه.

وقبل أن يضع النادل السكين على جسد الرهينة، أخذ المال من محفظته بعد التهديد.

إلى ذلك، انتهت عملية الاحتجاز عندما استغل رئيس العمال غفلة النادل وخاطر بكل شيء وتخلص منه.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن رئيس العمال أصيب في رقبته ونقل إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج.

وألقت الشرطة القبض على النادل المدعو كامل طارق البيرق، والذي تبين أنه كان تحت تأثير المخدرات، حيث ضبطت بعض العقاقير المسماة بلورات بحوزته.

شاهد | نادل تركي يحتجز مديره بالمطعم كـ "رهينة" لمدة 5 ساعات كاملة.. الشرطة ألقت القبض عليه وحينما سألوه عن السبب قال يعاملني بقسوة#قناة_الغد pic.twitter.com/pVAb5tNzl0 — قناة الغد (@AlGhadTV) September 22, 2021